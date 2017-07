Gli occhi puntati addosso da parte di compagni e allenatore e gli applausi (tanti) dei tifosi bianconeri in questi primi giorni di ritiro a Vinovo, per Riccardo Orsolini però l’avventura con la Juventus è arrivata alla fine. Almeno per il momento. L’esterno offensivo classe 1997, infatti, può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Atalanta: intesa totale tra i club raggiunta, con il calciatore che si trasferirà a Bergamo in prestito biennale con diritto di riscatto a favore del club nerazzurro e successivo controriscatto a favore della Juventus, segnale di come Marotta e Paratici credano nelle qualità del ragazzo, grande protagonista nella scorsa stagione con la maglia dell'Ascoli in Serie B. Battuta la concorrenza del Bologna, Orsolini lascerà nelle prossime ore il ritiro bianconero per raggiungere subito quello dell’Atalanta, con la Juventus che ha firmato un nulla osta al ragazzo per consentirgli subito di essere a disposizione di Gasperini, in attesa che lunedì prossimo vengano depositati i contratti e il trasferimento diventi così ufficiale. Per Orsolini, dunque, una chance importante: il palcoscenico della Serie A e l'Europa League con la maglia dell'Atalanta. E con la Juventus sempre vigile sullo sfondo.