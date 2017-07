Da Bernardeschi a Cuadrado

E' fatta, Douglas Costa alla Juve per un affare da 46 milioni. E un ulteriore segnale dell’imminente cessione del brasiliano si era avuto con l’arrivo a Monaco di Baviera di James Rodriguez, ufficializzato dal Real Madrid nel pomeriggio di martedì. I tedeschi, infatti, hanno legato l’acquisto del colombiano alla cessione dell’esterno, che quindi è diventato un nuovo giocatore della Juve. Un altro indizio, dunque, verso la chiusura dell’operazione. Intanto, il club studia la prossima strategia. La prossima mossa... sempre sull'esterno. L'obiettivo numero uno è sempre Federico Bernardeschi, il cui valore di mercato, secondo la Fiorentina, è molto simile se non superiore a quello di Douglas Costa (i bianconeri hanno formulato una prima offerta da 42 milioni ma non è stata accettata, la Viola chiede di più). Qualora venisse comprate l’esterno classse '94, potrebbe andar via Juan Cuadrado, che i bianconeri valutano non meno di 30 milioni di euro. Intrighi e intrecci di mercato, la Juventus studia la prossima mossa.

Douglas Costa: "Bayern nel mio cuore sempre, grazie a tutti"

Attraverso il proprio account Instagram, Douglas Costa ha voluto lasciare un messaggio a tutti i tifosi del Bayern Monaco, sua squadra per due anni (2015-2017): "Vorrei ringraziare il Bayern, i tifosi, i giocatori e specialmente il mio amico Rafinha per avermi supportato durante il mio soggiorno a Monaco. E' stato speciale e non lo dimenticherò mai, rimarrà nel mio cuore. Grazie ancora e buona fortuna". Ora una nuova sfida tutta bianconera per il brasiliano.