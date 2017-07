Visite mediche sostenute in mattinata e adesso partenza direzione Auronzo di Cadore, sede del ritiro della Lazio. Lucas Biglia, infatti, si è imbarcato sul volo verso Venezia partito dalle 17.55 dall’aeroporto di Roma e in serata raggiungerà Simone Inzaghi e il resto dei compagni in ritiro. Il centrocampista argentino, però, resta al centro del mercato: la trattativa tra Lazio e Milan dura ormai da settimane e proseguirà anche nelle prossime ore/giorni, con le parti che lavorano per provare a trovare un’intesa sul costo del cartellino che al momento ancora non c’è. Distanza tra domanda e offerta che si è assottigliata, ma fumata bianca che non è ancora arrivata: la Lazio è scesa dai 25 milioni di richiesta iniziale a 20 milioni, con Lotito che adesso sembra disposto a far partire Biglia per un’offerta da 17 milioni più tre di bonus; il Milan dal canto suo ha prima alzato l’offerta da 12 a 15 milioni più uno di bonus, per poi ritoccare verso l’alto la proposta aggiungendo un ulteriore milione. Rossoneri arrivati a 15 milioni di parte fissa più due milioni di bonus (o 16 milioni più uno), cifra però che continua a non accontentare la Lazio: distanza che resta di tre milioni, con la trattativa che continua a oltranza. La società biancoceleste ritiene Biglia un giocatore fondamentale e quindi chiede una valutazione importante per privarsi del suo capitano: 20 milioni bonus compresi, Lotito al momento non sembra muoversi da questa richiesta.