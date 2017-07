Non se l'aspettava, Alex Del Piero. La trattativa avviatissima che porterebbe Leonardo Bonucci dalla Juve al Milan ha sorpreso anche lui. Impegnato - da capitano della squadra azzurra - nel torneo Star Sixes tra le Vecchie Glorie del calcio mondiale, la leggenda bianconera ha risposto ad Alessandro Bonan nel corso della diretta di Calciomercato L'Originale. Nel suo commento a caldo, Del Piero non ha nascosto il suo stupore: "Non me l'aspettavo. Da juventino non la vedo una gran cosa, capita così, a ciel sereno... boh! Sembrava uno scherzo, la notizia ci è arrivata mentre cercavamo di preparare questa partita (Brasile-Italia dello Star Sixes, ndR) ed è stato molto molto sorprendente, diciamo così!".