Calciomercato bianconero sempre più nel vivo, tra entrate (Douglas Costa), uscite (Bonucci) e tante trattativa da sviluppare. Una praticamene già chiusa, quella che porterà a Torino Wojciech Szczesny: affare definito con l’Arsenal, con il portiere polacco che arriverà la prossima settimana in Italia, giusto in tempo per partire con la Juventus per la tournée americana. Ma i movimenti di mercato bianconeri non finisco qui, anzi: se dopo la cessione di Bonucci in difesa c’è una fase di valutazione, la Juventus lavora per il centrocampista da regalare ad Allegri. Nuovi contatti con il Chelsea per Nemanja Matic, ma per far partire il talento classe 1988 il club inglese ha chiesto 45 milioni di euro. Ribadendo, inoltre, l’interesse per Alex Sandro, terzino brasiliano che tanto piace ad Antonio Conte: Juventus però pronta a rifiutare anche i 70 milioni di euro che il Chelsea sarebbe eventualmente disposto ad offire. Contatti per Matic, dunque, non proprio non proprio positivi.

Contatti per Locatelli. Sempre viva la pista Matuidi

Nelle idee di Marotta e Paratici, però, il centrocampista resta una priorità: sempre vivi i contatti per Matuidi del PSG, centrocampista gestito da Mino Raiola, ma contatti in corso anche con il procuratore di Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 di proprietà del Milan: nei prossimi giorni, infatti, con il club rossonero si parlerà di De Sciglio e non è da escludere che la Juventus chieda in maniera ufficiale proprio il giovane centrocampista. Un’idea italiana che stuzzica i bianconeri, specialmente nel caso di partenza di Lemina e/o Rincon. Per Emre Can, invece, il Liverpool continua a fare muro: i Reds al momento non sono disposti a trattare, nonostante il calciatore sia in scadenza nel 2018. Capitolo attacco: si continua a lavorare per Bernardeschi con l’obiettivo di cercare di limare le distanze relative ai bonus, prossima settimana che sarà comunque decisiva per provare a chiudere l’affare con la Fiorentina.