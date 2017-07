La perplessità di Alex Del Piero sul passaggio di Leonardo Bonucci al Milan aveva già fatto notizia, ma a mente fredda la situazione non sembra poi essere cambiata molto: “Oggi lo ripeterei: bah, che è successo”, racconta Del Piero nell’intervista esclusiva rilasciata a “Calciomercato L’Originale”. “Dal punto di vista tecnico, non riesco a capacitarmi di questo passaggio. Se tutte le parti coinvolte sono d’accordo però, c’è qualcosa che a noi sfugge, al di là di quello che può essere successo con Allegri. Noi non possiamo dare una visione completa”. Ci sarà sicuramente a detta dell’ex capitano bianconero dunque qualcosa che sfugge, che va oltre l’incontro chiarificatore che sembra aver risolto le tensioni tra Allegri e Bonucci: “Credo che sicuramente c’è stato un colloquio fra i due con la società coinvolta. Quello con Allegri è stato un episodio che ha lasciato tutti perplessi, ma non credo possa essere l’unica motivazione di una decisione così importante e rapida. Leo è tecnicamente pazzesco, ha vinto tanto, è un leader morale e emotivo: complimenti al Milan”.

“La cessione che pesa è quella di Pogba, più che la mia…”

Quello che più di tutto sorprende Del Piero però è altro: “Il fatto che Bonucci passi a una diretta concorrente è già di per sé una cosa importante: lo scorso anno era la Juventus ad aver fatto questo tipo di operazioni con Higuain e Pjanic, adesso sono loro a essersi indeboliti”. Soltanto l’ultima delle cessioni pesanti in casa Juventus, prima delle quale sono arrivate quelle di Antonio Conte e anche il contrastato addio di Del Piero: “Ci sono motivi diversi per entrambi. Di sicuro noi pensiamo che la Juve dopo i grandi successi sia una grandissima squadra, un club in grado di giocare due finali di Champions League in tre anni. C’è però un gap economico con almeno 5/6 squadre, forse di più, che hanno a disposizione tanti soldi da mettere sul mercato. Per questo mi viene da pensare alla cessione di Pogba: un giocatore forte forte e soprattutto molto giovane: La Juve in quel caso è stata costretta a incrementare il cassetto. Adesso però mi aspetto un grande colpo”.