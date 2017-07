"Ho parlato con Alex Sandro e Vidal. Allegri? Mi ha accolto bene"

Dalla Bundesliga alla Serie A. "E' un campionato molto impegnativo, mi intriga parecchio – prosegue - Spero di adattarmi molto in fretta nonostante ci sia molto contatto fisico, cosa che non mi entusiasma. Tuttavia, mi adatterò presto, ne sono convinto. Ho parlato con Alex Sandro prima di venire qui, abbiamo lavorato insieme in Nazionale ed ho colto al volo la possibilità di giocare insieme anche qui. Vidal? E' un mio grande amico, mi ha detto che la Juventus è una squadra molto grande, che ha tanti tifosi in tutto il mondo e che loro mi avrebbero amato. Io quindi sto seguendo il suo consiglio e spero tanto di essere aprezzato da questi tifosi. Allegri? Ci ho parlato prima di firmare, mi ha accolto molto bene così come la squadra. Ci vorrà un po' per avere quella affinità con tutti gli altri, ma ho già avuto dei consigli e sono molto contento. Il ruolo? Ho giocato con lo Shakhtar a destra, al Bayern giocavo a sinistra, non so dove mi metterà. Io non scelgo molto la posizione in cui giocare. In base alle mie qualità, io svolgerà la funzione che lui mi proporrà. Non ho parlato di questo con l'allenatore, vediamo un po' dove mi posizionerà".