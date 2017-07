Federico Bernardeschi è a Torino. Il fantasista classe '94 è arrivato in città nella serata di domenica, accolto dalla dirigenza della Juventus. In mattinata si è recato al J Medical per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi cinque anni. Il nuovo acquisto accende l'entusiasmo dei tifosi della Juventus, che l'hanno accolto a Torino con slogan e striscioni. "Bernardeschi ce l'abbiamo noi", è il canto intonato da oltre 250 persone che hanno atteso il fantasista di fronte al J-Medical, dove sta svolgendo le visite mediche. Non meno caloroso, anche se più sobrio, il benvenuto della società, che su Twitter pubblica una foto del giocatore sorridente. "Piacere di conoscerti", è il commento social del club.

Le cifre dell'acquisto e l'ingaggio

L'azzurro percepirà un ingaggio da 4 milioni a stagione, mentre alla Fiorentina andranno 40 milioni più il 10% della futura rivendita. Per la Juventus è il quinto acquisto e va a puntellare un reparto già fortissimo, arricchito anche dall'arrivo di Douglas Costa dal Bayern Monaco e di Bentancur dal Boca Juniors, perfezionato a gennaio. Bernardeschi lascia invece i viola dopo tre stagioni, con 72 presenze e 14 gol.