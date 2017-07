Da Boston, dove la Roma sta svolgendo il ritiro precampionato, arrivano le parole del "padrone di casa" James Pallotta. Il presidente della Roma non risparmia una frecciata a Walter Sabatini, l'ex direttore sportivo giallorosso ora in forza all'Inter e al Jiangsu Suning: "Mi è dispiaciuto che il nostro rapporto si sia rotto ma c'erano divergenze nell'ultimo periodo su come il nostro lavoro andasse condotto. Peccato perché Walter mi è sempre piaciuto come persona e continua a piacermi. Però trovo incredibilmente divertente e curioso che io fossi quello che spingeva per ingaggiare Spalletti e che lui fosse quello contrario, visto che adesso sono ancora insieme nell'Inter".

"Soddisfatto del nuovo gruppo di lavoro"

Adesso però c'è un nuovo gruppo, e anche un nuovo direttore sportivo, Monchi: "Sono molto felice del nuovo gruppo di lavoro, dal primo all'ultimo di quelli che lavorano nella Roma. E' un'equipe che mi piace tanto. Dal direttore sportivo all'allenatore fino ai giocatori che abbiamo acquistato. Sono ottimista per il futuro, non vedo l'ora di vedere all'opera questa grande squadra per quest'anno e anche per molti anni ancora. Manolas e Nainggolan non andranno da nessuna parte. Continueremo a impegnarci per migliorare imparando anno dopo anno. Sono convinto che riusciremo a crescere. Non posso promettere niente, se non che siamo fiduciosi sulla possibilità di ottenere grandi risultati sportivi".