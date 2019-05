Prosegue la marcia di avvicinamento al World Taekwondo Grand Prix di Roma, che dal 7 al 9 giugno, metterà di fronte i migliori atleti nelle varie categorie maschili e femminili con l'obietttivo di ottenere punti importanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L'evento, che si terrà al Foro Italico, è la prima delle 4 tappe previste dal calendario internaizonale e che successivamente si sposterà in Giappone, Bulgaria e Russia per le Finals di Mosca. Una vera festa dello sport che in realtà è iniata con il Demo Tour, che ha portato e porterà esibizioni mozzfiato in alcune delle principali piazze italiane. Spazio anche al torneo Kim & Liù che coinvolgerà i più piccoli, al Freestyle e l’Olympic Dream Cup, la gara a squadre regionali, formata dai miglior atleti cadetti, junior e senior del Paese. Intanto sono state diramate le convocazioni azzurre per la tappa inaugurale del World Grand Prix. Fari puntati su Simone Alessio (nella categoria -80 Kg) e fresco campione del mondo nella -74 Kg e Vito Dell'Aquila (-58 Kg). Ma sarà tutto il gruppo azzurro da seguire con grande attenzione.



I 14 CONVOCATI DELL'ITALIA PER IL GRAND PRIX DI ROMA

VITO DELL’AQUILA -58 kg

ANTONIO FLECCA -58 kg

SIMONE CRESCENZI -68 kg

LUCIANO BONACCORSO -68 kg

ROBERTO BOTTA -80 kg

SIMONE ALESSIO -80 kg

MATTEO MILANI +80 kg

MARTINA CORELLI -49 kg

ERICA NICOLI -57 kg

DANIELA ROTOLO -67 kg

CRISTINA GASPA -67 kg

LAURA GIACOMINI +67 kg

MARISTELLA SMIRAGLIA +67 kg

NATALIA D’ANGELO +67 kg