Gabriele Detti in finale dei 400 stile libero ai diciottesimi campionati del mondo di nuoto in Corea del Sud. Il livornese ha vinto senza difficoltà la sua batteria con il tempo di 3’45”49 e alle 13 italiane (le 20 in Corea) andrà a caccia della medaglia. Detti dovrà vedersela con il campione cinese Sun Yang, ma al termine della prova è apparso molto carico: "Proviamo a incendiare l’acqua". In finale va anche un altro italiano, Marco De Tullio con il crono di 3’45”99 centra il primato personale.



Ottimo inzio anche per Elena Di Liddo che stabilisce il nuovo record italiano nei 100 farfalla in 57”18. Un risultato che migliora il precedente primato nazionale di Ilaria Bianchi che chiude quarta e, assieme alla Di Liddo, passa in semifinale. La prova è stata vinta dalla svedese Sara Sjoestroem.