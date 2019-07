L'arcobaleno alla fine della tempesta, sportiva e meteorologica. Sorride Alessio Occhipinti che conquista la medaglia di bronzo nella 25 chilometri ai Mondiali di nuoto a Gwangju. Il 23enne romano si aggiudica la prima medaglia internazionale al termine di una "battaglia" combattuta nelle acque del Mar Giallo dell'Expo Ocean Park di Yeosu, dopo una giornata di pioggia torrenziale e vento forte che ha reso la vita difficile a tutti gli atleti. Occhipinti ha percorso la distanza in 4h51'09"5 a 3"3 dal vincitore il francese Axel Reymond, campione in carica. Secondo posto per il russo Kirill Belayev, mentre giù dal posio un comunque ottimo Simone Ruffini.



"Sapevo di stare bene ma la medaglia è inaspettata così come quella delle Universiadi - dice Occhipinti - Avevo buone sensazioni, mi sentivo bene e così ho preso la testa della gara e nell'ultimo giro ho provato a resistere al ritorno degli avversari. La medaglia iridata è sempre stata un sogno, ma fino a qualche anno fa non immaginavo potesse arrivare nel fondo".