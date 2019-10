Joe Fraser fa la storia. Classe 1998, 21 anni ancora da compiere, è diventato il primo ginnasta a vincere la medaglia d'oro alle parallele per la Gran Bretagna. Ci è riuscito nei mondiali di ginnastica in corso di svolgimento a Stoccarda, in Germania. Qualificato in finale con il quinto punteggio più alto, è stato il primo a rimanere sorpreso della sua vittoria: "Speravo tanto in una medaglia, ma l'oro è incredibile. Ho lavorato duro e questo ha pagato: campione del mondo!". Fraser si candida così ad essere protagonista alle Olimpiadi di Tokyo della prossima estate, per cui si è qualificato.

Il progetto Sky Sports Scholar

Fraser è uno dei giovani atleti dello Sky Sports Scholar inaugurato nel 2012. Un progetto di sviluppo per i migliori 12 sportivi emergenti dei Paesi in cui il gruppo Sky lavora: Gran Bretagna, Italia, Irlanda, Germania e Austria. Fraser, dopo la vittoria, ha così ringraziato: "Avere avuto il supporto del team di Sky Sports durante questo viaggio è stato incredibile.