Autunno, l’alta stagione dello sport su Sky. Il nuovo promo. VIDEO

Andare per funghi? E’ uno dei classici autunnali. Anche Del Piero si rilassa così. Ovviamente nel nuovo promo di Sky. E intanto Alex cerca di organizzare la festa per il suo compleanno con amici e colleghi, ma nessuno di loro sembra disponibile. Sono tutti molto impegnati, perché l’autunno è l’alta stagione dello sport! Su Sky Sport sono infatti in arrivo cinque, imperdibili, weekend consecutivi tra calcio, Nba, tennis e motori

“L’autunno, che stagione fantastica!” e se a dirlo è Alessandro Del Piero c’è da credergli. E’ periodo di funghi, di compleanni e… di grande sport. L’offerta di Sky Sport per le prossime cinque settimane sarà infatti ricchissima e a raccontarlo, in questo nuovo promo, saranno non solo i talent di Sky, ma anche i protagonisti. Dalle ragazze della Juventus a Simone Inzaghi. Un’offerta calcistica che va dalla la Serie A -maschile e femminile-fino alla Champions e l’Europa League, e poi Premier e Bundesliga.

Ma non c’è solo calcio nell’autunno di Sky Sport: ecco allora la Formula 1 e la MotoGP, ma anche l’NBA e le ATP Finals di tennis. Cinque weekend consecutivi da vivere sui canali Sky Sport, festeggiando un gol, un sorpasso o un canestro. Magari anche il compleanno di Del Piero. Che in questo promo- in onda da oggi- chiama a raccolta tutti i suoi amici e colleghi. “Polentata per il mio compleanno?”, scrive l’ex juventino sulla chat di WhatsApp. Alex vorrebbe festeggiare con loro, ma tutti sembrano avere di meglio da fare. Mauro Sanchini e Andrea Dovizioso non “staccano” fino a metà novembre; a Federica Masolin piacerebbe l’idea, ma è sempre in giro con la Formula 1, mentre il “Gallo” Belotti ha una alimentazione da seguire e non può sgarrare. Risposta negativa anche da Massimo Ambrosini (“qui spuntano big match come i funghi”) a cui si aggiunge quella delle ragazze della Juve, impegnate in campo a difendere il titolo dell’anno scorso. Non va meglio con Paolo Di Canio che in questo periodo “si nutre” solo di Premier ed ATP Finals. Neppure Simone Inzaghi potrà esserci: tra campionato e Coppa “non c’è un attimo di tregua”, le parole dell’allenatore della Lazio.

Insomma, povero Alex. Dovrà rivedere la lista degli invitati. Ma anche lui lo sa: l’autunno è l’alta stagione dello sport.

Ah, c’è solo un ultimo problema ancora da risolvere: la gigantesca torta che Alex aveva ordinato ad Antonino (ovviamente Cannavacciuolo)…