Padel, aperti ufficialmente i campionati europei a Roma

Si è svolta presso il Salone d'onore del CONI la cerimonia di apertura degli undicesimi Campionati Europei di padel, sport in grande crescita nel nostro Paese ma che sta conoscendo ritmi di sviluppo altissimi anche nel resto del continente. La manifestazione si scinde in due diversi tornei, uno per nazioni e uno "Open" per coppie. L'Italia parte certamente come grande favorita nel torneo maschile assieme alla Francia in quella che si presenta come una finale annunciata ma attenzione a squadre come Olanda e Gran Bretagna, tutt'altro che comparse. Gli otto ragazzi selezionati dal CT Gustavo Spector rappresentano un perfetto mix tra l'esperienza portata dagli oriundi e la rapidissima crescita dei nostri, oggi "padelisti" a tempo pieno ma tutti con un background tennistico. Anche le ragazze di Marcela Ferrari partono tra le favorite, in un torneo con meno concorrenti ma altrettanto interessante come del resto tutto il movimento femminile. È probabilmente questa la forza attrattiva di questo sport: riuscire a raggiungere una vastissima fascia di popolazione, con giocatrici e giocatori di ogni età che riempiono i quasi 1000 campi sparsi ormai sul territorio nazionale. Questi Europei, che per la prima volta Sky Sport trasmetterà in diretta, rappresentano un grande trampolino di lancio per un intero movimento e daranno la possibilità a chi ancora non lo conosce di apprezzare questo sport, grazie ad ambasciatori d'eccezione. Durante la manifestazione, ci saranno anche momenti di svago e spettacolo, con vip e funamboli che arrivano direttamente dal World Padel Tour (il circuito mondiale) che si esibiranno in campo per intrattenere il pubblico del Bola Padel Club, la struttura scelta come sede dell'evento. I Giochi sono già iniziati, con le prime coppie del torneo Open che hanno già fatto il loro esordio mentre domani mattina scatteranno i tornei per nazioni. L'appuntamento su Sky Sport Arena è da giovedì a sabato a partire dalle 15.

La programmazione su Sky Sport

Dal 7 al 9 novembre, a partire dalle ore 15, Sky trasmetterà le giornate conclusive della manifestazione: giovedì e venerdì tre incontri al giorno, sabato la finale. Tutto in diretta su Sky Sport Arena (canale 204). News sulla manifestazione e aggiornamenti in tempo reale anche sul canale all news Sky Sport 24 e sul sito skysport.it

Gli azzurri scelti dal ct Gustavo Spector per la squadra maschile saranno Michele Bruno (tricolore ai campionati assoluti di Riccione), Andres Britos, Enrico Burzi, Marcelo Capitani, Daniele Cattaneo, Simone Cremona, Emanuele Fanti e Dario German Tamame. La selezione femminile del ct Marcela Ferrari sarà guidata, invece, dalle campionesse italiane in carica, Chiara Pappacena e Giulia Sussarello. Accanto a loro anche Carlotta Casali, Alessia La Monaca, Carolina Orsi, Emily Stellato, Valentina Tommasi ed Erika Zanchetta. La telecronaca degli incontri su Sky Sport sarà di Alessandro Lupi con il commento tecnico dell’ex tennista Sandrine Testud.

Giovedì 7 novembre

tre incontri live dalle ore 15

Venerdì 8 novembre

tre incontri live dalle ore 15

Sabato 9 novembre

Finale live dalle ore 15