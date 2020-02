Tyson Fury ha riconquistato il titolo mondiale della categoria Wbc dei pesi massimi. Nell'attesissima sfida di Las Vegas contro Deontay Wilder, campione in carica sin dal 2015, il britannico ha letteralmente demolito il suo avversario (per due volte al tappeto prima del getto della spugna al 7/o round), tornando sul tetto del mondo a cinque anni di distanza. Per l'americano, che difendeva il suo titolo da imbattuto per l'undicesima volta, si tratta della sua prima sconfitta