Per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, il Kentucky Derby non si terrà nel primo sabato di maggio. Il Derby, corsa ippica che apre il Triple Crown e che quest’anno toccherà la 146^ edizione, avrebbe dovuto tenersi il prossimo 2 maggio a Louisville, ma è stata rinviata a causa della pandemia da coronavirus. La gara, da molti considerata “i più eccitanti due minuti dello sport”, è da sempre uno dei momenti più mondani e glamour dell’anno, con un assembramento di circa 150mila persone. Secondo quanto riferito dal ‘The Courier-Journal’, il Derby infonde nell’economia locale circa 400 milioni di dollari all’anno. Per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di rinviare e non cancellare l’appuntamento, che si terrà il 5 settembre. Solo in altre due occasioni in Kentucky Derby non si era corso come di consueto nel primo sabato di maggio: nel giugno del 1945, un mese dopo che il governo statunitense tolse il divieto di corse con i cavalli al termine della Seconda Guerra Mondiale e nel 1901.