Il puricampione olimpico, ospite a #CasaSkySport, racconta le emozioni provate vincendo le Olimpiadi da atleta e... da organizzatore. E lancia un appello: "Quando tutto sarà finito, bisognerà trovare un modo per tutelare il mondo dello sport e le persone che ci lavorano". "Come si diventa campioni? Bisogna avere un sogno..."

"Vivo molto di più la casa, la famiglia, cosa che non facevo da tempo. Adesso i figli mi riconoscono, dicono che sono anche simpatico…". Antonio Rossi ha sempre la battuta pronta e il sorriso dipinto in faccia, e se a #CasaSkySport gli fai incontrare – anche se in collegamento, a distanza, ognuno da casa propria – il grande amico Jury Chechi, si finisce per non riuscire quasi a restare seri.

Aiutare lo sport dopo l'emergenza

Si parla delle loro competizioni in bicicletta, di come si sono conosciuti ed è nata la loro amicizia (“Eravamo a Miss Italia, nel 1996, dopo le Olimpiadi…”), si ride di gusto tra sfottò e battute, dimenticando per qualche minuto l’emergenza coronavirus che ha stravolto le nostre vite. “Purtroppo adesso non faccio tanto sport”, racconta Rossi a proposito della quarantena. "Faccio un po' di pesi, mi alleno sui rulli: quello sì, a differenza di Jury… Per il resto è chiesto a tutti un sacrificio e anche gli sportivi devono dare il buon esempio. Poi, quando tutto sarà finito, bisognerà però trovare una quadra per tutelare il mondo dello sport che copre il 2% del pil nazionale. Penso a tutte le persone che lavorano nell’ambiente, spesso con contratti non tutelanti: è un settore che va incoraggiato, quando tutto ripartirà".

Un sogno da campione

Intanto, è tempo di consigli per chi si prepara all’oro di “domani” e se un bambino gli chiede "come si fa a vincere un oro", ecco che Rossi ha pronta la ricetta: unire sogno e determinazione. "Devi avere un grande sogno", spiega. “Io avevo una grande passione per la canoa, mi piaceva allenarmi, non guardavo al risultato, e un passo alla volta sono arrivato all’Olimpiade. Ma alla base di tutto c’è il sogno, insistere e non pensare che quando va male sia una sconfitta, ma essere determinati a ripartire".