Amici veri, diventati quasi inseparabili: e ora che la quarantena costringe tutti a rimanere a casa propria e non è possibile vedersi, a salvarli ci sono le videochiamate. Jury Chechi e Antonio Rossi, ospiti in collegamento dalle rispettive case a #CasaSkySport, non riescono a non prendersi in giro: campioni che il mondo ci ha sempre invidiato, abbiamo ormai imparato a conoscere la loro vena ironica e il loro lato divertente e, se mai ce ne fosse stato bisogno, ne abbiamo avuto conferma in una piacevolissima chiacchierata tra consigli per l’allenamento, sogni e dritte ai potenziali campioni di domani.

Parola chiave: determinazione

I primi arrivano proprio dal “signore degli anelli”, anche se c’è chi giura che lo stesso Jury Chechi non ne possa più di questo soprannome: e allora lui replica, buttandola sul cinematografico. “A proposito di anelli: in una di queste serate di quarantena con mio figlio abbiamo fatto una vera e propria ‘maratona’ con la trilogia del “Signore degli anelli” in versione integrale…”. E il primo consiglio su come affrontare questi giorni è lanciato. “È un momento strano e difficile per tutti, ma è giusto e importante restare a casa: dobbiamo resistere, speriamo di ritrovare presto la normalità, ma la situazione va affrontata con determinazione e la consapevolezza che insieme ne usciamo”. Determinazione: parola chiave nel vocabolario di Jury Chechi, che dimentica solo davanti al noioso allenamento sui rulli: “Ho provato a farli, troppo noioso, non ce la faccio, è più forte di me: preferisco allenarmi facendo un po’ di palestra”. E a ripensare alle gran fondo di ciclismo rimandate, il suo amico Antonio Rossi non riesce a nascondere il dispiacere: “Peccato perché ero convinto di essere avanti a Jury…”.

Il ginnasta perfetto in 3 parole

È il momento delle domande dei tifosi e se chiedi a Chechi di descrivere con tre aggettivi un ginnasta vincente, lui riapre il suo vocabolario alla stessa pagina: “Determinato, ovviamente forte e resiliente, perché difficilmente in uno sport come la ginnastica, così come nella vita, le cose vanno sempre bene, e allora la differenza la fa la capacità di reagire agli inevitabili intoppi”. Poi la palla passa all’amico Antonio Rossi, e si torna a scherzare: “Un ginnasta vincente in 3 aggettivi? Deve essere piccolo, basso e toscano”. La domanda più diretta e spontanea arriva naturalmente da un bambino, che candidamente gli chiede “Vorrei vincere anch’io un oro alle Olimpiadi: come si fa?”. E la risposta è sincera e da campione: “Sappi che non è molto facile, ma se è quello che vuoi ci devi provare fino in fondo, per non avere poi nessun rimpianto. A 9 anni, in un tema, io scrissi che da grande avrei voluto vincere le Olimpiadi: se ce l’ho fatta io, potresti riuscirci anche tu”.