Niccolò Zanardi su Instagram scrive un altro messaggio a papà Alex, ricoverato in terapia intensiva a Siena dopo il terribile incidente del 19 giugno: "Rivedremo presto il tuo sorriso"

Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, torna a mandare un messaggio al padre, ricoverato in ospedale a Siena dopo il terribile incidente del 19 giugno. Su Instagram Niccolò ha scelto una foto del padre sorridente dopo una vittoria, accompagnata da queste parole: "Mi manca quel tuo sorriso, ma so che lo rivedrò presto, tutti noi lo rivedremo presto". Due giorni fa Niccolò aveva pubblicato un altro post con la foto della sua mano su quella del papà: "Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti".