Zanardi trasferito in un centro di riabilitazione

Alex Zanardi è stato dimesso e trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione. La comunicazione arriva direttamente dalla direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, che fa sapere che in questi giorni si è concluso il programma di sedo-analgesia al quale era sottoposto l’atleta. L’azzurro era ricoverato nel reparto di anestesia e rianimazione dallo scorso 19 giugno. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale.

"La famiglia di Alex ha dimostrato una forza straordinaria"

approfondimento

Alex Zanardi, un esempio indescrivibile

"I nostri professionisti – afferma Valtere Giovannini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese – rimangono a disposizione di questa straordinaria persona e della sua famiglia per le ulteriori fasi di sviluppo clinico, diagnostico e terapeutico, come sempre accade in questi casi. Ringrazio di cuore l’équipe multidisciplinare che ha preso in cura Zanardi, mettendo in campo una grande professionalità, riconosciuta a livello nazionale e non solo. L’atleta ha trascorso oltre un mese nel nostro ospedale: è stato sottoposto a tre delicati interventi chirurgici e ha mostrato un percorso di stabilità delle sue condizioni cliniche e dei parametri vitali che ha permesso la riduzione e sospensione della sedazione, e la conseguente possibilità di poter essere trasferito in una struttura per la necessaria neuro-riabilitazione. Concludo mandando un grande abbraccio alla famiglia di Alex, che ha dimostrato una forza straordinaria: una dote preziosa, che dovrà essere compagna di viaggio fondamentale del nuovo percorso che inizia oggi”.