Zanardi trasferito al San Raffaele

Alex Zanardi è stato ricoverato nell'ospedale milanese San Raffaele. A rendere necessario il trasferimento dall'Istituto di riabilitazione neurologica "Villa Beretta" una "intercorsa instabilità delle condizioni", come si legge nel comunicato della struttura

"In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all'Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21 luglio, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano". Lo rende noto in un comunicato Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce, precisando che "non verranno rilasciate ulteriori informazioni sul caso".