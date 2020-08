Lo sport, con la sua storia, ha da sempre dato dignità e rispetto ai grandi campioni. Personaggi che hanno tracciato con la loro avventura la nostra vita. Sandro Mazzinghi occupa uno di quei ruoli importanti proprio nella nostra storia. Un pugile di quelli che piacevano alla gente. Vero e schietto, forse non elegante, ma certamente una potenza devastante sul ring. Il romanzo della sua boxe è come la vita dell’epoca: povera. Il ring per esigenza, i pugni come pane, la fama non richiesta. Il boom economico di quegli anni aveva bisogno di eroi e dualismi, da Coppi e Bartali a Mazzinghi contro Benvenuti. Una rivalità che li vide affrontarsi due volte e per due volte il grande Nino vinse non senza polemiche dell’avversario. Una sfida che andava oltre il ring ma che li ha uniti nella conseguente vecchiaia, nel rispetto e tra i ricordi. Stesse età e stesso cammino anche nelle categorie di peso, ma diversi i risultati ed anche la fama: hanno riempito, realmente, gli stadi. Il calcio era in secondo piano quando veniva annunciato il match dell’anno ed esageratamente del secolo. Sessantamila presenze a San Siro contro il coreano Ki-Soo Kim per la sua vittoria nel mondiale pesi medi junior. Assai di più nel primo incontro contro Nino, al secolo Giovanni, Benvenuti. Nessun confronto con concerti o altri sport: che fosse il Vigorelli o uno stadio, il pienone era certo.