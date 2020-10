Che differenza c’è tra attività motoria e sportiva nel Nuovo dpcm

Nessun obbligo di mascherina per chi fa jogging o sport all'aperto: lo ha chiarito il Ministero dell'Interno. Il Viminale, con una circolare, ha specificato la differenza tra attività motoria e attività sportiva: l'obbligo di mascherina è in vigore quindi per chi esce per una semplice passeggiata, non per chi corre o va in bici CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Nessun obbligo di mascherina per chi pratica sport all'aperto. Lo ha chiarito il Viminale, dopo aver emanato una circolare in cui specificava invece l'obbilgo di mascherina per chi compie semplice attività motoria. Qual è la differenza? Lo ha spiegato lo stesso Ministero. Chi fa jogging, marcia o va in bici non ha l'obbligo di indossare la mascherina. Per attività motoria, sottolinea il ministero, "deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva". Quindi, conclude, "jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina". La circolare del Ministero specifica alcuni aspetti del decreto introdotto il 7 ottobre, che prevede l'obbligo di mascherina all'aperto. Chi passeggia quindi, a meno che non sia in un posto isolato, dovrà sempre indossare la mascherina. Le regole base sono quindi queste: - La mascherina va portata con sè ogni volta che si esce - Durante lo svoglimento di attività sportive si può non indossare la mascherina - E' obbligatorio indossare la mascherina quando si esce a passeggiare