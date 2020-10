Nuova Arena Civica: atletica, calcio e...ghiaccio?

La nuova vita dell’Arena Civica "Brera" di Milano, il più antico impianto d’Italia costruito per volere di Napoleone. Ricostruito il manto della storica e prestigiosa pista di atletica con ben quattro pedane per i salti. Importante lavoro di riqualificazione anche per il campo di calcio. Una inaugurazione in grande stile con autorità e campioni. In vista di Milano-Cortina 2026 è allo studio l’ipotesi di tramutarla nella sede di gara del pattinaggio di velocità

In termini tecnici si chiama "riqualificazione" ma il sostantivo più appropriato è "restauro", perché l'Arena Civica di Milano è una vera opera d'arte per lo sport cittadino e nazionale. Per antichità e prestigio, commissionata da Napoleone ed inaugurata nel 1806 come sede di spettacoli, Naumachie, le corse con le bighe, i caroselli, l'allora "palla al cesto" e la palla ovale, gli incontri di boxe e il ciclismo. La casa del calcio e dell'atletica Nel 1910 la prima partita della storia di una rappresentativa italiana di calcio: Italia-Francia 6-2, 15 maggio 1910. Dal dopoguerra in poi l'Arena è stata la casa del calcio, le partite dell'Ambrosiana, gli allenamenti del Milan ma soprattutto quella dell'atletica leggera. Su una targa sono scolpiti gli otto primati del mondo stabiliti in pista, dal primo di Attilio Calligari nella 20 Km di marcia (26 dicembre 1926) a quello di Marcello Fiasconaro negli 800 metri, tutt'ora record italiano manuale (27 giugno 1973) passando per il mito americano Edwin Moses nei 400 ostacoli (3 luglio 1980). Tortu: "Non vedo l'ora di correre su questa pista" La pista adesso è totalmente nuova, di colore verde, un nuovo manto di tipo impermeabile con uno spessore di 13 millimetri e mezzo, morbido, reattivo e veloce. Filippo Tortu ha vinto qui le prime gare nel 2010 e 2011, quand'era un bambino delle medie. Vorrebbe tornarci a gareggiare adesso che è un campione, recordman italiano dei 100, per poter scrivere un nuovo pezzetto di storia. "Appena ho visto questa pista, nuova e così bella, mi sono emozionato ma pure gasato. Non vedo l’ora di poter disputare una gara importante proprio qui, a maggior ragione a Milano che è a due passi da casa mia in Brianza. Chissà, magari riuscirò a mettere il mio nome nella targa dei record…", sorride il 22enne delle Fiamme Gialle. La commozione di Danielle Frederique Madam Tortu insieme agli azzurri Luminosa Bogliolo (100 ostacoli), Lorenzo Perini (110 ostacoli) e la giovane Vittoria Fontana (100 metri), si è esibito in un 100 metri molto rilassato quanto speranzoso. Perché il sogno, vicino alla realtà, è di portare il circus mondiale del Golden Gala qui. Oltre alla pista sono nuove di zecca anche le quattro pedane per i salti, di colore arancione, e anche le gabbie per il disco e il martello. E' specialista del peso Danielle Frederique Madam, 22enne che vive a Pavia dove studia Comunicazione all'Università. Nata in Camerun è arrivata in Italia a 7 anni, ha vinto 5 volte il titolo italiano ma non può gareggiare per l'Italia perché non ha ancora la cittadinanza italiana. Nell'attesa che l'iter burocratico si completi, permettendole di gareggiare con i colori azzurri, il presidente della Fidal Alfio Giomi e il CT Antonio La Torre le regalano a sorpresa la divisa italiana. La commozione di Danielle è un tuffo al cuore per tutti i presenti.

La consegna della divisa italiana a Danielle Frederique Madam