32 anni, nato in Russia, Khabib si è ritirato dal mondo delle arti marziali miste con 29 successi in 29 incontri, da imbattuto quindi. Ha chiuso battendo Gaethje nel secondo round per sottomissione, in poco più di 4 minuti, poi ha preso il microfono, ringraziato l’avversario e spiegato, in lacrime: “Non volevo più tornare su un ottagono dopo la morte di mio padre. E ho promesso a mia madre che questo sarebbe stato il mio ultimo incontro, devo mantenere la parola. Senza di lui non posso più combattere”.