ITALIA-COREA DEL SUD - Nel 2002 il "remake", tra gli azzurri di Trapattoni e i coreani meridionali, che ospitano i Mondiali con il Giappone. Agli ottavi va in scena lo show dell'arbitro ecuadoriano Byron Moreno: dal rigore dopo un paio di minuti (parato da Buffon) all'espulsione di Totti per (presunta) simulazione; il gol annullato a Tommasi per fuorigioco (?) e una condotta di gara che nessuno sintetizzò meglio di Angelo Di Livio, a fine gara, decisa dal golden gol del "perugino" Ahn. "Cosa direi a Moreno se dovessi rivederlo? Gli darei un cazzotto in faccia...".





Svezia-Corea nel giorno di Byron Moreno: che lunedì per l'Italia!