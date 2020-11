Non c'è vincitore nella notte di stelle allo Staples Center di Los Angeles: termina in parità l'incontro tra 'Iron' Mike e Roy Jones Jr. Potete rivedere l'evento (al costo di 9.99 €) sul canale Sky Sport 262 dal 29 novembre al 2 dicembre (alle ore 12.00, 16.00, 20.00). Disponibile anche l’acquisto su Sky on demand TYSON-JONES JR, TUTTE LE FOTO

Quando in Italia sono quasi le sei del mattino allo Staples Center di Los Angeles va in scena "l'operazione nostalgia". La voce inconfondibile di Michael Buffer chiama sul ring prima Roy Jones e poi "Iron" Mike Tyson. Un brivido sulla schiena è quasi impossibile evitarlo… I due campionissimi si sarebbero potuti affrontare nel 2003 ed invece eccoli qui, quasi vent'anni dopo, uno contro l'altro in un'esibizione sulle otto riprese da due minuti. Chiariamolo subito, il tempo passa per tutti ed i tanti mondiali disputati e vinti dai due sono ormai lontani, ma lo scopo della serata è bellissimo, raccogliere fondi per i giovani meno fortunati, come ricorda proprio Tyson dopo il match.

È da subito il solito Tyson L'altro duello Nate Robinson finisce ko sul ring: le reazioni NBA E poi sul ring l'impegno non manca, le due leggende ce la mettono tutta per far bella figura: Tyson, a quindici anni dall'ultima vera sfida, si è preparato alla grande, presentandosi tirato come ai bei tempi. Dal primo gong prova ad avanzare alla solita maniera, portando i suoi colpi possenti al corpo e al volto, a cinquantaquattro anni suonati non possiamo chiedergli di più. È Roy Jones, già campione mondiale dai pesi medi ai massimi, ad avere il compito più difficile: è impossibile dare continuità ad una boxe fatta di continui spostamenti, velocità di braccia e di gambe, condizione atletica perfetta quando si stanno per raggiungere le cinquantadue primavere! E infatti il pugile della Florida mostra solo lampi della sua classe cristallina, dovendo spesso preoccuparsi di non subire troppo i colpi ancora pericolosi del più giovane campione della storia dei pesi massimi.