Il grande ritorno di Iron Mike: le foto più belle

Allo Staples Center di Los Angeles è stata la notte di Tyson, tornato sul ring a 54 anni contro l'ex campione dei massimi Roy Jones Jr: l'esibizione è terminata in parità. "Mi va bene questo risultato - le parole di Iron Mike dopo il match - abbiamo dato spettacolo e soprattutto per uno scopo umanitario". Potete rivedere l'evento (al costo di 9.99 €) sul canale Sky Sport 262 dal 29 novembre al 2 dicembre (alle ore 12.00, 16.00, 20.00). Disponibile anche l’acquisto su Sky on demand