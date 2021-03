17 trofei in bacheca da pro, ora l'hockey su ghiaccio

"Onorato di far parte di questo grande club. Forza Lugano!" è stato il messaggio affidato ai social dall'ex difensore, che in carriera ha giocato con Grasshoppers, Lilla, Lazio, Juventus, Arsenal ed Augsburg con 620 presenze complessive, vincendo un campionato svizzero, sette campionati italiani, cinque Coppe Italia e quattro Supercoppe italiane, e ha giocato con la nazionale maggiore svizzera in 108 occasioni. Lichtsteiner non ha mai nascosto la sua passione per l'hockey su ghiaccio così come quella per gli orologi (dopo il ritiro ha avviato un'esperienza da tirocinante presso l'azienda Maurice de Mauriac). "Con valori come la disciplina, la costanza e lo spirito di sacrificio per arrivare al successo Stephan potrà rappresentare un modello per i giovani del club" aggiunge la nota dell'HC Lugano. Che chiarisce anche il ruolo che il 36enne avrà nell'organigramma: "In un mondo in cui sport e scienza sono sempre più strettamente legati, Stephan potrà anche fornire all’organizzazione bianconera preziosi impulsi nello sviluppo dell’area medica, forte di quanto vissuto in prima persona nel suo percorso professionale".