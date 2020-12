17/40 ©Ansa

CLAUDIO PIZARRO, ritiro a 41 anni - ultima squadra: Werder Brema

Altro centravanti eterno, oltre 300 gol in carriera accumulati soprattutto in Germania: 125 reti con il Bayern Monaco (dove figura come ambasciatore) e 153 con il Werder che ha saluto a luglio. Punto fermo del suo Perù (20 centri in 85 caps) per 17 anni. Un grande protagonista in Bundesliga come Marcelinho Paraiba, che ha detto ufficialmente basta a 45 anni in Brasile