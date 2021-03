Inghilterra, riparte lo sport di base all'aperto

Con l'alleggerimento delle misure anti Covid riparte da oggi lunedì 29 marzo in Inghilterra lo sport di base all'aperto. Un'occasione celebrata con un bellissimo spot che spazia dal rugby, al cricket, al golf, alle discipline paralimiche e da una lettera del segretario alla Cultura del governo, che invita tutti a riprendere al più presto l'attività sportiva: "Lo sport è fondamentale sia per la nostra salute fisica che per il benessere mentale"

“Return To Play”, questo lo slogan scelto per lo spot che in Inghilterra celebra la riapertura dello sport di base all’aperto. Da lunedì 29 marzo, con l’allentamento delle misure anti Covid reso possibile anche dall’avanzata della campagna vaccinale, si potrà tornare a giocare a rugby, golf, cricket, a nuotare nelle piscine all’aperto e il pubblico potrà tornare ad assistere alle attività sportive. Un traguardo celebrato anche dal segretario alla Cultura del governo inglese Oliver Dowden con una lettera al Daily Mail.

“La primavera è arrivata – scrive Dowden - le giornate si stanno facendo più calde e più lunghe e con l'entrata in vigore del nuovo step della roadmap stiamo finalmente assistendo al ritorno di alcune delle cose che amiamo. Si inizia, per fortuna, con lo sport. Da lunedì mattina, le squadre di base scenderanno sui campi in tutto il Paese, mentre i campi da tennis e da basket, i campi da golf e le piscine all'aperto apriranno le loro porte al pubblico per la prima volta da mesi. Avevamo promesso che lo sport sarebbe stato in prima fila nella fase di riapertura, e lo è - dietro solo al ritorno a scuola. Questo perché l'attività fisica è fondamentale sia per la nostra salute che per il benessere mentale”.