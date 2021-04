Ginnastica, Milena Baldassarri diventa una Barbie

Classe 2001, nata a Ravenna, Milena Baldassarri, è ai vertici della ginnastica ritmica da diversi anni. Campionessa italiana, ha nel suo palmares anche diverse vittorie e podi in Mondiali, Europei ed eventi internazionali, sia nelle gare individuali sia di squadra. Dopo gli esordi a soli 5 anni, nel 2015 viene selezionata nella Nazionale Italiana Juniores. Grazie agli ottimi risultati, nel 2017 Milena debutta in un torneo

internazionale nella categoria seniores salendo subito sul podio per ben 3 volte. L'argento e il bronzo ai Mondiali di Sofia del 2018 la consacrano come una delle atlete di riferimento del panorama nazionale ed internazionale della ginnastica ritmica, diventando peraltro la prima italiana a vincere almeno una medaglia d'argento in un evento individuale ai Campionati del Mondo della disciplina. Ai Mondiali 2019 ha conquistato la qualificazione olimpica realizzando un sogno.

A Tokyo con la sua Barbie

"E' una sensazione bellissima sapere di essere una role model Barbie e poter essere di esempio per le bambine, piccole ginnaste del futuro. Io ho iniziato questa pratica da piccola e l'ho scelta pur sapendo che praticare la ginnastica ritmica è un cammino alla ricerca della perfezione e la perfezione costa una fatica straordinaria restando comunque irraggiungibile per definizione. Negli anni - racconta la giovane Valentina- ho imparato che la perfezione si raggiunge solo senza prendersi pause, lavorando sempre sui dettagli, cercando di dare sempre il cento per cento. La passione, la forza e la fatica che ho dato negli anni alla ginnastica ritmica mi hanno restituito oggi un sogno che cullavo in segreto sin da bambina, poter essere protagonista sulla scena internazionale".