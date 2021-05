8/9 ©IPA/Fotogramma

Per quanto riguarda i colori delle regioni, dal 1° giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno in zona bianca. Nessuna restrizione sarà dunque in vigore in questi territori, nemmeno il coprifuoco. Lo stesso, se i dati sul contagio saranno confermati, varrà per Abruzzo, Veneto e Liguria, a partire dal 7 giugno