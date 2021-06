2/14

Mayweather ha in realtà dominato, come ci si aspettava, ma senza mai mandare al tappeto l’avversario. Motivo per cui, dopo essersi ritirato con un record di 50 incontri ufficiali da imbattuto, Mayweather non ha potuto essere nominato vincitore all'Hard Rock Stadium di Miami. Le speciali regole dell’incontro, fissate nei mesi scorsi, prevedevano infatti – oltre all’assenza di giudici e punteggio – che la vittoria sarebbe stata assegnata solo con il ko di uno dei due