perenrico, un Europeo nel nome di Enrico Obletter

La storia di Enrico Obletter

Nato a Sydney (Australia) nel 1959 da genitori italiani, Enrico Obletter era arrivato in Italia da giocatore di baseball nel 1984, nella terra abruzzese da cui era partita la sua famiglia, portando il Chieti alla storica promozione in A2. Messosi in luce come allenatore di softball guidando il Parma in serie A e occupandosi della pedana di lancio azzurra per le Olimpiadi di Sydney del 2000, nelle quali, l'Italia raggiunse il miglior piazzamento di sempre classificandosi quinta. Per dieci anni la sua carriera si divise tra la collaborazione con la nazionale allenata da Tonino Micheli e i club, fino a portarlo a essere il manager più vincente della storia nelle squadre di club italiane, sia in campo nazionale (9 Scudetti e 3 Coppe Italia), sia in campo europeo (5 Coppe dei Campioni), fra Macerata, Caserta e Bussolengo. A inizio 2017 arrivò la chiamata alla guida della Nazionale italiana di softball, progetto che prese in mano con passione, energia e competenza, plasmando con determinazione un gruppo di atlete eccezionali, che hanno sempre sposato completamente la causa, in una progressione impressionante culminata, nel corso di in un fantastico 2019, prima all’undicesimo titolo di Campionesse d’Europa e, quindi, dopo pochi giorni, ad attraversare come un ciclone inarrestabile il diamante olandese della Qualificazione Olimpica, mettendo in fila, senza una sbavatura, le più forti squadre d’Europa e di Africa. Un crescendo di emozioni che portarono l’Italia del softball a conquistare il pass per i Giochi di Tokyo e tutti gli appassionati a innamorarsi di un gruppo di campionesse che si considerano ‘sorelle’. Ora Enrico Obletter non c’è più, portato via in un lampo dal Covid, da quel brutto virus che ha lacerato il pianeta negli ultimi 18 mesi e che ha cancellato i sogni di moltissime persone, oltre che procrastinare quelli degli atleti, che si sono visti spostare i Giochi Olimpici di un anno e che andranno a Tokyo senza potersi godere il clima e la confusione tipica di una manifestazione globale che, per regolamenti e norme restrittive, anziché essere una festa planetaria, sarà un evento blindato.