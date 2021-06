Europei, le gare dell'Italia in diretta su Sky

Le Azzurre, campionesse in carica, difendono il titolo nella manifestazione in programma in Friuli-Venezia Giulia. L'esordio questa domenica contro la Russia: diretta dalle ore 20.30 su Sky Sport Collection. La Finale sabato 3 luglio alle ore 20 da Castions di Strada, live sul nuovo canale Sky Sport Action

Il Friuli-Venezia Giulia è pronto a ospitare la 22^ edizione del Campionato Europeo per nazioni di Softball, che ha nell’Italia la nazionale campione in carica. Su Sky Sport sarà possibile seguire il cammino europeo delle Azzurre a partire da domenica 27 giugno, quando incontreranno la Russia, nel match in programma a Castions di Strada. Diretta su Sky Sport Collection e anche in streaming su NOW, a partire dalle ore 20.30.

Il calendario dell’Italia

Dopo la Russia, le Azzurre di Federico Pizzolini affronteranno lunedì la Polonia e martedì prima la Bulgaria e poi l’Ungheria. Chiusa questa prima fase, da mercoledì il via al Round Robin, che porterà alle varie finali che si disputeranno sabato 3 luglio, compresa quella per il titolo, che verrà trasmessa alle ore 20 sul nuovo canale Sky Sport Action. Tutte le partite con la telecronaca di Michele Gallerani. L’Italia vanta una lunga tradizione di successi in questa competizione, tanto da essersi imposta in ben 11 occasioni, contro le 10 delle storiche rivali dell’Olanda. Da quando esiste il torneo, solo italiane e olandesi hanno alzato al cielo il trofeo di campionesse d’Europa.