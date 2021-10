Il re dei pesi massimi della Wbc resta Tyson Fury: il britannico ha sconfitto a Las Vegas Deontay Wilder, per ko all'undicesimo round. E' la seconda vittoria consecutiva di Fury contro Wilder

Tyson Fury ha mantenuto la sua cintura Wbc dei pesi massimi battendo ieri sera a Las Vegas per la seconda volta consecutiva Deontay Wilder, per ko nell'undicesimo round. Il 33enne britannico, ancora imbattuto in 32 incontri, compreso un pareggio concesso nel dicembre 2018 contro l'americano che ha poi battuto nel febbraio 2020, ha dominato l'incontro ma è anche caduto due volte a terra, rialzandosi.