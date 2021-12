I grandi ritiri sportivi: cosa dice piazza social

Per molti campioni è arrivato il momento di dire “basta”, provocando ammirazione, tristezza, ma anche disappunto. L’analisi delle conversazioni di KPI6 L'ULTIMA FEDE, LO SPECIALE SKY Condividi

Un anno di sport e trionfi azzurri, ma anche di grandi addii: campioni e personaggi che in tanti anni di carriera hanno esaltato ed emozionato il pubblico, generando un forte senso di appartenenza, hanno detto “basta” con lo sport professionistico, chiudendo la partita più difficile, quella dell’addio e dei riflettori che si spengono. Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di KPI6 sono state analizzate le conversazioni sul web per capire come i tifosi hanno commentato la “fine” dei loro campioni. Se gli enormi volumi di conversazioni sui social dedicati a Valentino Rossi e Federica Pellegrini erano prevedibili, meno scontato, invece, è l’interesse per Kimi Räikkönen e Sergio Agüero.

Qualsiasi post di una certa rilevanza viene condiviso, commentato, apprezzato o criticato, perciò è stata effettuata una sentiment analysis per classificare le emozioni nei contenuti pubblicati sui grandi addii degli sportivi, per analizzare ed ascoltare il web con l'obiettivo di capire quello che gli utenti dicono. Il livello di apprezzamento, ossia di sentiment positivo è all'84% per Federica Pellegrini, seguita da Valentino Rossi al 70%, Räikkönen al 53% e Agüero al 51%. In tutti i casi si tratta di valori molto alti, considerando che spesso lo sport innesca opinioni polarizzate, nette, e ottenere apprezzamento trasversalmente da tutti i tifosi, è molto raro.



Il "sentiment" per la Pellegrini e Valentino Rossi

Per Pellegrini e Rossi osserviamo alti livelli di ammirazione, un riconoscimento molto largo del valore sportivo, ma anche una percentuale di disapprovazione non irrilevante. Il dissenso sulla "Divina" del nuoto è collegato al desiderio di molti tifosi di vederla nuovamente in vasca, mentre per Rossi il discorso è diverso: sul web circolano diverse opinioni e all'interno del 18% dei commenti con disapprovazione troviamo tifosi convinti che Rossi si sia ritirato troppo tardi, con almeno un paio d'anni di ritardo rispetto al suo effettivo livello di competitività.