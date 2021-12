Al Ranch di Tavullia di Valentino è andato in scena un classico appuntamento natalizio: Lorenzo, Rins, Vinales, Di Giannantonio, Foggia e il mito americano di Supercross McGrath sono solo alcuni dei tanti campioni scesi in pista. Il racconto On Demand e su Sky Sport MotoGP: alle 18 l'Americana, alle 18.30 Grid, alle 19 la gara della 100 km dei campioni

Alle 19 su Sky Sport MotoGP tutti in pista con Valentino Rossi per la 100 km dei campioni. Le porte del Ranch del Dottore si aprono agli amici piloti: tutti contro tutti in una 100 Km di sorpassi ed emozioni per entrare in clima natalizio a tutta velocità, con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. In questa edizione tanti i campioni delle due ruote che hanno accettato l'invito: Jorge Lorenzo, Alex Rins, Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio, Dennis Foggia e il campione americano di Supercross Jeremy McGrath sono solo alcuni dei nomi dei tanti scesi in pista, insieme a Rossi e ai piloti dell'Academy VR46.