Pallamano, Ibra esulta per Svezia campione Europa

Un titolo da record e un tifoso speciale. All’MVM Dome di Budapest la Svezia della pallamano si è laureata campione d’Europa per la quinta volta nella storia. Nessuno ha fatto meglio dal 1994 a oggi, cioè da quando si è disputata la prima edizione del torneo continentale. Ma il successo di Jim Gottfridsson e compagni contro la Spagna non è stato una faccenda banale o buona soltanto per gli albi d’oro: in Svezia infatti la pallamano supera i 200mila praticanti e tocca circa due milioni di appassionati , tifosi, curiosi, che aspettavano una medaglia d’oro in un grande appuntamento dal 2002.

Due milioni di appassionati in Svezia, c'è anche Ibra

Tra loro anche tanti fan illustri, come nel caso di Zlatan Ibrahimovic. La stella del Milan non ha fatto mancare il suo apporto alla causa dell’handball, postando sul suo profilo Instagram due stories in cui incitava proprio la Nazionale scandinava durante la finale. Non si può dire che Ibra sia rimasto deluso. La Svezia ha vinto a tempo scaduto, con un penalty trasformato dall’ala destra Niklas Ekberg, scippando alla Spagna un titolo che gli iberici avevano conquistato consecutivamente nel 2018 e nel 2020. Per gli svedesi era anche una questione di orgoglio: vincendo hanno mantenuto inviolato il record di tre successi consecutivi agli Europei detenuto grazie al three-peat costruito tra il 1998 e il 2002 dalla leggendaria Nazionale che fece impazzire un’intera nazione e capace di dominare il mondo. L’oro di Budapest potrebbe aprire un nuovo ciclo. Se sarà vero oppure no ci sarà modo di scoprirlo presto, perché la pallamano rimette equilibri e supremazie in discussione ogni anno. Nel 2023 spazio ai Mondiali – dove la squadra allenata da Glenn Solberg arriva dopo l’argento del 2021 in Egitto – e nel 2024 in Germania spazio ancora agli EHF EURO. La Svezia dei record vuole vincere ancora e proverà a farlo con un Ibra in più dalla sua parte.