La Final4 Champions League in diretta su Sky

Alla Lanxess Arena di Colonia torna il tutto esaurito con 19.250 spettatori. Oggi le semifinali Vészprem-Kielce (live ore 15.15 su Sky Sport Arena) e Kiel-Barcellona (in differita su Sky Sport Action alle 19.15). I catalani difendono il titolo. La finale domenica alle 18.00 in diretta su Sky Sport Action

La pallamano europea è tutta col fiato sospeso. Sabato alla Lanxess Arena di Colonia, di fronte a oltre 19mila spettatori, si apre la Final4 che mette in palio la Champions League. E mai come quest’anno è azzeccato, seppure scontato, definire quanto accadrà in Germania con poche e semplici parole: il meglio del meglio. I campioni in carica del Barcellona, i tedeschi del Kiel, i polacchi del Kielce e gli ungheresi del Vészprem sono le quattro squadre più forti, ma anche fra quelle di maggiore tradizione della Champions League. La nobiltà della pallamano continentale. Ecco perché il triplo appuntamento su Sky Sport, tra semifinali e finale, è di valore assoluto.

Il programma delle semifinali Alle 15:15, in diretta su Sky Sport Arena, taglio del nastro affidato a Kielce e Vészprem, di nuovo una contro l’altra in Final4 dopo la semifinale del 2019 e soprattutto la finale del 2016 in cui i polacchi vinsero rimontando uno scarto di nove gol. Quest’anno si sono già affrontate ai gironi e il bilancio è in perfetta parità: una vittoria per parte. La ‘bella’ di Colonia ha un peso specifico ovviamente ben diverso. Due squadre solide, tanti campioni – dal danese Rasmus Lauge fra i magiari al mancino Alex Dujshebaev, figlio dell’allenatore Talant, dall’altra parte – ed equilibrio garantito. A seguire, con differita alle 19:15 su Sky Sport Action, sarà la volta della classica fra Kiel e Barça. Sarà il 29esimo confronto tra le due in questa competizione, il terzo di sempre in una Final4.

Gli spagnoli sono favoriti perché campioni in carica, perché detentori del record di vittorie nella storia della Champions (10) e perché squadra di stelle del calibro di Gonzalo Perez de Vargas, portiere che ha alzato al cielo questa coppa nel 2011, nel 2015 e l’anno scorso. Occhio però al fattore pubblico: si gioca in Germania e i tedeschi saranno molti, in mezzo ai 19.250 della Lanxess Arena. Anzi, è soprattuto al sostegno dei tifosi bianconeri che il Kiel del tecnico Filip Jicha dovrà aggrapparsi, visti i gravi infortuni di giocatori-chiave come lo specialista difensivo Hendrik Pekeler e il terzino Sander Sagosen. Solo per due squadre ci sarà posto in finale. A proposito: nessuna delle detentrici del titolo è mai riuscita a difenderlo nella edizione successiva. "Questo la dice lunga su quanto la Final4 sia difficile", ha avvertito Antonio Carlos Ortega, allenatore del Barça e sei volte vincitore del trofeo da giocatore. L’atto conclusivo e più atteso della Champions League è in programma per domenica pomeriggio. Diretta su Sky Sport Action.