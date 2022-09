Sofia Raffaeli non si ferma: oro anche nel nastro

Dal sogno alla realtà, Sofia Raffaeli non si ferma più ai Mondiali di ginnastica ritmica in Bulgaria . Dopo i due ori conquistati ieri alla palla e al cerchio, la 18enne azzurra si laurea campionessa del mondo anche nell'esercizio al nastro completando la festa a Sofia con un bronzo alle clavette arrivato nonostante due perdite. La 'formica atomica' succede così alla bielorussa Alina Harnasko, oro a kitakyushu 2021, grazie ad un punteggio di 32.650. Argento alla bulgara Stiliana Nikolova (31.850) e bronzo alla slovena Vedeneeva (29.900). Si tratta del terzo oro mondiale per la campionessa di Chiaravalle , quarta medaglia personale con il bronzo alle clavette. Quinto piazzamento FGI nella rassegna bulgara, nona medaglia totale nella storia federale. Secondo bronzo per l'Italia della ritmica ai Mondiali di Sofia, dopo quello alla palla della Baldassarri. Si tratta del secondo bronzo per la Raffaeli dopo quello di Kitakyūshū 2021 al cerchio. L'ultima italiana sul podio individuale mondiale delle clavette era stata Samantha Ferrari, bronzo ad Atene 1991.

Raffaeli: "Tre ori e un bronzo? Non me lo aspettavo"

leggi anche

Storica Raffaeli: è oro nel cerchio e nella palla

A frenare la 18enne di Chiaravalle due perdite in una maestria, la prima, e in un rischio la seconda. Oro per la tedesca Darja Varfolomeev (33.550) che succede alla russa Dina Averina, che vinse nel 2021 ai Mondiali in Giappone. Argento all'atleta di casa Stiliana Nikolova (32.600). "Alle clavette ho sbagliato due rischi - ha ammesso Sofia Raffaeli - però ho recuperato in modo veloce e sono riuscita a coinvolgere la giuria e il pubblico. Abbiamo lavorato tutto l'anno per raggiungere questo livello. Al nastro è stato bellissimo farlo in questo modo, sono entrata solo per divertirmi. Sono riuscita a dare il massimo. Tre ori e un bronzo? Non me lo aspettavo - conclude l'azzurra - ma abbiamo lavorato tanto e ci siamo riuscite. Questo terzo oro lo dedico a tutta la ginnastica Fabriano, la famiglia e la federazione".