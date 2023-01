Europei pattinaggio di figura: argento per Rizzo

Dopo la doppietta nelle coppie con l’oro di Conti-Macii e l’argento di Ghilardi-Ambrosini, arriva la terza medaglia agli Europei di pattinaggio di figura per la nazionale azzurra: a vincere un grande argento è il 24enne romano Matteo Rizzo nella prova maschile. Medaglia d’oro al francese Adam Siao Him Fa, mentre sono rispettivamente sesto e decimo gli altri due italiani Grassl e Frangipani

Arriva la terza medaglia per l’Italia agli Europei di pattinaggio di figura in corso a Espoo, in Finlandia: dopo la storica doppietta nelle coppie dell'artistico con Conti-Macii al primo posto e Ghilardi-Ambrosini alle loro spalle, è Matteo Rizzo nella prova maschile a vincere una splendida medaglia d’argento al termine di una gara vinta dal francese Adam Siao Him Fa. Rizzo ha comunque ottenuto il punteggio più alto nel programma libero con un ottimo 173.46, superiore anche a quello della medaglia d'oro (171.24). L'atleta azzurro, già bronzo a Minsk nel 2019, diventa così il secondo italiano della storia a conquistare più di una medaglia ai Campionati Europei nella gara maschile. L'impresa, in passato, era riuscita a Carlo Fassi, cinque volte sul podio continentale fra il 1950 e il 1954.