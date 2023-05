Il bottino della spedizione italiana agli Europei di ginnastica ritmica di Baku, in Azerbaigian, si è arricchito nell'ultimo pomeriggio di gara col bronzo delle azzurre nella prova ai cinque cerchi . La squadra - formata da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo e accompagnato dalla canzone di Michael Jackson “They don’t care about us” - ha chiuso con 34.950 punti, battute solo da Israele, che ha vinto la medaglia d'oro con 35.800, e dalla Bulgaria , argento con 35.250. L'Italia chiude così la trasferta europea con cinque medaglie.

Le altre medaglie

La rassegna si era aperta infatti col bronzo della squadra junior con le 5 funi, a cui si sono aggiunti i due ori e un argento per Sofia Raffaeli; in chiusura il bronzo nella prova ai cinque cerchi. Nella routine con i 3 nastri e le 2 palle, costruito sulle note di un medley “Mercy in darkness e Strenght of Thousand Men” di Bergesen/Phoenix, la squadra nazionale azzurra, bronzo olimpico a Tokyo 2021, deve accontentarsi della sesta piazza con 28.950.