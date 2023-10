Sono state rese note dal Tribunale della Federginnastica le motivazioni che hanno portato all'ammonizione di Emanuela Maccarani, allenatrice della nazionale di ritmica, finita a processo sportivo per "aver adottato metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità ponendo in essere pressioni psicologiche e provando in alcune ginnaste l'insorgere di disturbi alimentari e psicologici" dopo le denunce delle atlete Nina Corradini e Anna Basta. Maccarani era stata ammonita "per aver pronunciato, in più occasioni, espressioni inadeguate nei confronti delle atlete nel corso degli allenamenti". Sempre lo scorso 29 settembre, era stata assolta, invece, la sua assistente Olga Tishina.