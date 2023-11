Pallanuoto, Europei 2024 non saranno in Israele

Come conseguenza della guerra in corso tra Israele e Palestina, gli Europei di pallanuoto previsti il prossimo gennaio non si terranno più nella citta di Netanya. Il comunicato della Federazione Europea: "Verranno date nuove notizie al più presto. Condanniamo gli attacchi terroristici ed esprimiamo solidarietà ai cittadini israeliani"

"Presto sarà decisa la nuova sede"

Di seguito, il comunicato ufficiale della Federazione Europea: "In conseguenza dei recenti attacchi terroristici contro Israele e a seguito di estesi incontri tra la Federazione Europea e quella Israeliana, entrambe le istituzioni hanno concordato che sarà impossibile ospitare i Campionati Europei di Pallanuoto a Netanya, in Israele, come previsto a gennaio 2024. Attualmente si stanno studiando diverse opzioni per quanto riguarda la corretta procedura di qualificazione per i prossimi Campionati mondiali di pallanuoto acquatici di Doha e ulteriori informazioni sull'argomento saranno comunicate il prima possibile. European Aquatics desidera cogliere ancora una volta questa opportunità per condannare fermamente i responsabili delle atrocità terroristiche contro i cittadini israeliani ed esprimere loro il nostro sostegno e la nostra solidarietà in questo momento difficile".

