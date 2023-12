Sky Sport celebra la carriera di Ribot, uno dei cavalli da corsa più famosi della storia italiana e internazionale, imbattuto con sedici vittorie e mai una sconfitta in tutte le corse dal 1954 al 1956. Con la partecipazione di Frankie Dettori, il jockey più celebre del galoppo mondiale e Ofelia Camici, figlia del fantino di Ribot. In onda da martedì 5 dicembre alle ore 19.30 e 22.30 su Sky Sport Uno, alle 23.15 su Sky Sport Arena su NOW e on demand

Può un cavallo da corsa diventare simbolo di unità nazionale, del sentimento di orgoglio e rivalsa di un Paese appena uscito con le ossa rotte dalla Seconda Guerra Mondiale? Sì, se quel cavallo è Ribot, il leggendario purosangue. Sedici vittorie e mai una sconfitta dal 1954 al 1956, il Campione dei tre anni. Nel pieno del boom economico, Ribot fa sognare l'Italia intera diventando un fenomeno internazionale: nel suo palmares figurano infatti due delle corse più prestigiose al mondo, un King George and Queen Elizabeth stakes e due Arc de Triomphe consecutivi. "Ribot l'imbattibile" è un racconto corale - in cui spicca la voce di uno dei fantini più famosi e vincenti al mondo, Frankie Dettori – condotto dal giornalista di Sky Sport Francesco Pierantozzi.

Nato in Inghilterra, Ribot è una vera eccellenza italiana

Nonostante nasca in Inghilterra, a Newmarket, il 27 febbraio del 1952, Ribot è considerato una vera eccellenza italiana: era infatti di proprietà della scuderia Razza Dormello Olgiata di Federico Tesio, uno dei più importanti allevatori di purosangue della storia dell’ippica italiana, il “creatore” di Ribot, colui che scelse a tavolino la madre e il padre ottenendo un incrocio portentoso. “Tesio – spiega Bruno Grizzetti, allenatore galoppo – già allora aveva girato tutto il mondo per identificare qual era il posto migliore per poter creare una razza nuova. Tesio è il Leonardo da Vinci dell'ippica mondiale, un uomo che è riuscito a creare una razza che oggi rappresenta il 75-80% delle linee di sangue di tutto il mondo. Una cosa incredibile, insomma”.

“Ribot – racconta Mario Berardelli, storico e giornalista – è stato il capolavoro assoluto di Federico Tesio, io direi anche della grande ippica italiana, del grande galoppo italiano, in un momento post-guerra in cui l'intero Paese rialzava un po’ la testa”.