Premier Padel, parte da Riyadh la nuova stagione

A Riyadh in campo tutti i migliori nel primo atto della nuova stagione. Tra gli spettatori del torneo anche il numero 10 dell'Al Hilal e della nazionale brasiliana, appassionato di padel. Appuntamento da giovedì 29 febbraio a sabato 2 marzo in diretta su Sky e in streaming su NOW. Finali sabato dalle 15 su Sky Sport Max e NOW

Per il tabellone femminile la coppia numero uno è quella composta da Paula Josemaria e Ari Sanchez , che hanno in Beatriz Gonzalez e Delfina Brea le rivali più accreditate, mentre sarà l’ultimo torneo insieme per Marta Ortega e Gemma Triay .

Dal 29 febbraio al 2 marzo le sfide live su Sky

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire le sfide decisive del torneo. Si parte giovedì 29 febbraio, con i quarti di finale: alle 13 in diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Gaia Brunelli e Gustavo Spector e alle 17 su Sky Sport 251 e NOW con telecronaca di Stefano De Grandis ed Emiliano Siciliani. Venerdì 1° marzo, dalle 13 su Sky Sport Max e NOW le semifinali con la telecronaca di Alessandro Lupi-Emiliano Siciliani e Andrea Solaini-Gustavo Spector. Sabato 2 marzo le finali: dalle 15 quella femminile e dalle 17 quella maschile, entrambe su Sky Sport Max e NOW con telecronaca di Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.