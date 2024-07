Pallanuoto, Felugo presidente Pro Recco: "Ripartiamo dai giovani senza coppe"

Meno di due settimane fa con un comunicato sul sito della Pro Recco, Gabriele Volpi l’imprenditore ed ex proprietario dello Spezia aveva annunciato il disimpegno dalla società più vincente della storia della pallanuoto italiana, auspicando che qualche altro imprenditore o appassionato di pallanuoto potesse subentrargli. Al momento però lo scenario è ben diverso e la conferma si è avuta dalle parole di Maurizio Felugo, ex giocatore e ora presidente dei liguri che ha confermato nei fatti il pesante ridimensionamento del club: "Non dovesse presentarsi una nuova proprietà forte ed economicamente già pronta alla dimensione europea, rinunceremmo alle coppe per questa stagione e ci impegneremmo con i nostri giovani per salvare la categoria e mettere il primo mattone di una nuova società. Sarei felice di poter continuare con gli attuali giocatori ma resta per tutti l'alternativa di cercarsi una nuova squadra". Con la proprietà Volpi la Pro Recco in 20 anni, ha vinto 50 trofei, tra cui 17 campionati e 8 Champions

vedi anche Beffa Pro Recco: il Ferencvaros vince la Champions